Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Белый дом отреагировал на отставку Залужного

"Европейская правда"Четверг, 8 февраля 2024, 21:58
Белый дом отреагировал на отставку Залужного
Джон Кирби. Фото - Getty Images

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал решение Владимира Зеленского сменить главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на брифинг Кирби 8 февраля

Детали: Представитель Белого дома подчеркнул, что Зеленский – главнокомандующий своими Вооруженными Силами, и "он может решать, кто будет в военном руководстве".

Реклама:

"В этом и состоит гражданский контроль. Мы об этом знаем. И мы будем работать с кем-нибудь, кто будет возглавлять украинское войско. Мы продолжим сотрудничество с нашими украинскими коллегами", – добавил Кирби.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Апелляционный суд арестовал Лиева: залог – 50 миллионов

ЕС планирует впервые ввести санкции против китайских компаний за помощь РФ - Bloomberg

Зеленский провел первую Ставку с главкомом Сырским

Причастному к обстрелу села Гроза экс-полицейскому объявили новое подозрение – в госизмене

Национализация нефтепродуктов Курченко: Пашинского подозревают в почти миллиардных убытках государству

Федоров анонсирует тысячи дальнобойных дронов, говорит: уже способны достигать Москвы и Питера

Все новости...

Читайте УП В Google News

Последние новости
19:35
Похищенную картину Ван Гога вернули в нидерландский музей
19:32
Россия включила пресс-секретаря Meta в реестр "экстремистов и террористов"
19:31
На компенсации от РФ за повреждения на линии фронта и в Мариуполе можно подавать, не доказывая разрушений
19:29
Российские войска нанесли более 70 авиаударов за минувшие сутки – Генштаб
19:15
видеоРоссия применила гиперзвуковую ракету "Циркон" в Украине – КНИИСЭ
19:10
"Белые ангелы" эвакуировали мать с тремя детьми из прифронтового Желаемого
19:08
В Реестре ущерба рассказали, как собираются получить деньги от РФ для выплаты компенсаций
19:04
фотоРоссияне за сутки запустили 18 дронов-камикадзе по Никопольскому району, есть раненая
19:02
Роспропаганда цитирует Карлсона, увидевшего, что Путин готов закончить войну
19:00
В Раде зарегистрировали новый законопроект по реформе БЭБ: делает невозможным влияние Татарова – ЦПК
Все новости...
Реклама: