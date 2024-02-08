Белый дом отреагировал на отставку Залужного

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал решение Владимира Зеленского сменить главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на брифинг Кирби 8 февраля

Детали: Представитель Белого дома подчеркнул, что Зеленский – главнокомандующий своими Вооруженными Силами, и "он может решать, кто будет в военном руководстве".

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"В этом и состоит гражданский контроль. Мы об этом знаем. И мы будем работать с кем-нибудь, кто будет возглавлять украинское войско. Мы продолжим сотрудничество с нашими украинскими коллегами", – добавил Кирби.