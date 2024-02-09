В России горел нефтеперерабатывающий завод якобы из-за атаки беспилотника
Пятница, 9 февраля 2024, 04:16
В Северском районе Краснодарского края РФ горит Ильский нефтеперерабатывающий завод.
Источник: Телегарм-канал Astra со ссылкой на местных жителей и оперштаб региона
Детали: По информации оперштаба Северского района, в районе 2 часов ночи 9 февраля произошел пожар на территории Ильского НПЗ.
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К 3 часам ночи открытое горение якобы было ликвидировано службами завода.
Обновлено: Позже Телеграм-канал SHOT сообщил, что пожар случился из-за атаки беспилотника
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