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В России горел нефтеперерабатывающий завод якобы из-за атаки беспилотника

Ольга ГлущенкоПятница, 9 февраля 2024, 04:16
В России горел нефтеперерабатывающий завод якобы из-за атаки беспилотника
иллюстративное фото пожара, мчс россии

В Северском районе Краснодарского края РФ горит Ильский нефтеперерабатывающий завод.

Источник: Телегарм-канал Astra со ссылкой на местных жителей и оперштаб региона

Детали: По информации оперштаба Северского района, в районе 2 часов ночи 9 февраля произошел пожар на территории Ильского НПЗ.

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К 3 часам ночи открытое горение якобы было ликвидировано службами завода.

Обновлено: Позже Телеграм-канал SHOT сообщил, что пожар случился из-за атаки беспилотника

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Темы: Росcияпожар
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