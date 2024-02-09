Больше всего враг атакует на Авдеевском и Марьинском направлениях – сводка

За минувшие сутки произошло 65 боевых столкновений, больше всего - на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Детали: За прошедшие сутки произошло 65 боевых столкновений.

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В общем враг нанес 13 ракетных и 66 авиационных ударов, совершил 96 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Авиационным ударам подверглись: Старица, Ивановка, Кисловка Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Константиновка, Александрополь, Авдеевка, Курахово, Новомихайловка, Водяное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области; Новодаровка, Орехов Запорожской области; Качкаровка, Красный Маяк Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

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В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении защитниками отражено 5 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 4 атаки противника у Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 4 атаки противника вблизи Ивановского и Клищиевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 19 атак врага в районе Авдеевки и еще 7 атак у Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника неподалеку Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 16 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силами обороны отражена атака оккупантов западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. За прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешные штурмовые действия.

Вместе с тем авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 складам боеприпасов, 2 артиллерийским средствам и 1 логистическому хабу противника.