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Оккупанты атаковали Харьковскую область "Шахедами": горели дома, отель, ресторан и авто − ОВА

Ирина БалачукПятница, 9 февраля 2024, 07:51
Оккупанты атаковали Харьковскую область Шахедами: горели дома, отель, ресторан и авто − ОВА
ФОТО ИЗ TELEGRAM ОЛЕГА СИНЕГУБОВА 

Ночью 9 февраля российские войска атаковали "Шахедами" Харьковскую область − в Змиевской общине горела гражданская инфраструктура, один человек пострадал.

Источник: глава ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "После полуночи оккупанты нанесли удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре Змиевской общины. Спасатели ликвидировали пожары в здании гостиницы, летней площадки ресторана и 3-х легковых автомобилях". 

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Фото Из Telegram Олега Синегубова 

Детали: Пострадал гражданский мужчина-охранник, медицинскую помощь ему оказали на месте.

По словам Синегубова, в результате других ударов повреждены частные жилые дома, трехэтажное здание комплекса отдыха, столовая.

"Повреждена и уничтожена исключительно гражданская инфраструктура!", − подчеркнул глава ОВА.

Темы: Харьковская областьбеспилотникипожар
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