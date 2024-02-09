Оккупанты атаковали Харьковскую область "Шахедами": горели дома, отель, ресторан и авто − ОВА
Ночью 9 февраля российские войска атаковали "Шахедами" Харьковскую область − в Змиевской общине горела гражданская инфраструктура, один человек пострадал.
Источник: глава ОВА Олег Синегубов в Telegram
Прямая речь Синегубова: "После полуночи оккупанты нанесли удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре Змиевской общины. Спасатели ликвидировали пожары в здании гостиницы, летней площадки ресторана и 3-х легковых автомобилях".
Детали: Пострадал гражданский мужчина-охранник, медицинскую помощь ему оказали на месте.
По словам Синегубова, в результате других ударов повреждены частные жилые дома, трехэтажное здание комплекса отдыха, столовая.
Росіяни вдарили "Шахедами" по Харківщині, у Зміївській громаді пошкоджені приватні будинки, відпочинковий комплекс, горіли готель, ресторан та автомобілі. Відео з Telegram голови ОВА Олега Синєгубова pic.twitter.com/pZEQfCIRTz— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 9, 2024ВИДЕО ДНЯ
"Повреждена и уничтожена исключительно гражданская инфраструктура!", − подчеркнул глава ОВА.