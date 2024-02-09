Оккупанты атаковали Харьковскую область "Шахедами": горели дома, отель, ресторан и авто − ОВА

ФОТО ИЗ TELEGRAM ОЛЕГА СИНЕГУБОВА

Ночью 9 февраля российские войска атаковали "Шахедами" Харьковскую область − в Змиевской общине горела гражданская инфраструктура, один человек пострадал.

Источник: глава ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "После полуночи оккупанты нанесли удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре Змиевской общины. Спасатели ликвидировали пожары в здании гостиницы, летней площадки ресторана и 3-х легковых автомобилях".

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Фото Из Telegram Олега Синегубова

Детали: Пострадал гражданский мужчина-охранник, медицинскую помощь ему оказали на месте.

По словам Синегубова, в результате других ударов повреждены частные жилые дома, трехэтажное здание комплекса отдыха, столовая.

Росіяни вдарили "Шахедами" по Харківщині, у Зміївській громаді пошкоджені приватні будинки, відпочинковий комплекс, горіли готель, ресторан та автомобілі. Відео з Telegram голови ОВА Олега Синєгубова pic.twitter.com/pZEQfCIRTz ВИДЕО ДНЯ February 9, 2024

"Повреждена и уничтожена исключительно гражданская инфраструктура!", − подчеркнул глава ОВА.