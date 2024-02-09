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Ким Чен Ын заявил, что "имеет законное право" уничтожить Южную Корею

Валентина РоманенкоПятница, 9 февраля 2024, 08:38
Ким Чен Ын заявил, что имеет законное право уничтожить Южную Корею
кадр северокорейского телевидения. фото Getty Images

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что у него есть законное право уничтожить Южную Корею, в очередной раз угрожая своему соседу после того, как в начале года исключил концепцию мирного объединения из национальной политики своего государства.

Источник: Bloomberg со ссылкой на Корейское центральное информационное агентство KCNA

Детали: Сообщается, что Ким заявил, посещая министерство обороны и отмечая годовщину основания армии, что "марионетки" Южной Кореи отвергли усилия Пхеньяна по сотрудничеству и стремятся поглотить своего соседа.

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Поэтому, по его словам, правильно называть Южную Корею "главным врагом", и на основании этой законности "она может быть атакована и уничтожена в любое время", - цитирует его KCNA.

Днем ранее агентство KCNA сообщило, что парламент Северной Кореи отменил законы об экономическом сотрудничестве с Южной Кореей, вбив клин между соседями еще глубже. С начала года режим Кима усилил кампанию давления на Южную Корею, проведя испытания крылатых ракет, используя риторику угроз в адрес Сеула и устроив снос памятника в Пхеньяне, символизирующего надежды на объединение.

Темы: КНДРЮжная Корея
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