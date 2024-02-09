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Маркарова: У Украины – критическая нехватка ракет

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 9 февраля 2024, 09:40
Маркарова: У Украины – критическая нехватка ракет
Оксана Маркарова. фото Getty Images

Посол Украины в США Оксана Маркарова предостерегает, что Киев имеет критическую нехватку военной техники, но в то же время она выразила оптимизм, что американские законодатели выйдут из тупика и проголосуют за помощь.

Источник: Маркарова в интервью Bloomberg

Детали: "У нас все еще достаточно людей, которые хотят воевать - у нас нет выбора, ведь мы защищаем свои дома - но у нас заканчивается военное оборудование, особенно ракеты и перехватчики", - отметила Маркарова, добавив, что Киеву нужна была помощь "еще вчера".

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В то же время она приветствовала принятие в Сенате процедурного решения для дальнейшего рассмотрения законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню.

"Я была очень рада услышать, что решение получило сильную двухпартийную поддержку, конечно, оно еще не окончательное, но это лишь первый шаг в правильном направлении. Альтернативы продолжению этой поддержки нет", - указала Маркарова.

Отвечая на вопрос, что будет делать Украина, если экс-президент Дональд Трамп вернется в президентское кресло в этом году, посол сказала, что Киев должен поблагодарить его за предоставление ракет Javelin во времена его администрации.

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"Это демократия – мы будем работать с тем президентом, которого выберет американский народ. Борьба за свободу, независимость, демократию и ценности, которые мы разделяем – она была, и мы будем очень упорно работать, чтобы она оставалась двухпартийной. Это общеамериканский вопрос", – добавила она.

По ее словам, нужно сделать "все возможное, чтобы США оставались сильными и продолжали нас поддерживать".

Напомним: Законопроект, процедурное решение по рассмотрению которого приняли в Сенате, предусматривает 61 миллиард долларов для Украины в поддержку ее усилий по противостоянию агрессии РФ, 14 миллиардов долларов для Израиля в его войне против ХАМАС и еще 4,83 миллиарда долларов для поддержки партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности Тайваня, и сдерживания агрессии со стороны Китая.

Президент Джо Байден, который поддержал компромиссный двухпартийный законопроект, заявлял, что его принятие пытается сорвать Дональд Трамп.

Детали смотрите в новом видео "ЕвроПравды".

Темы: оружиеСШАпомощь Украиневойна
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