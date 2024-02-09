Полиция показала почти уцелевший "Шахед", который упал на Днепропетровщине

В Днепропетровской области на обнаружили почти уцелевший беспилотник "Шахед".

Источник: Министерство внутренних дел, полиция Днепропетровщины

Детали: На днях его приземлила ПВО. Беспилотник нашли взрывотехники на пустыре возле села в Синельниковском районе.

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Взрывотехники рассказывают, что это большая удача иметь для исследования уцелевший экземпляр ударного дрона:

Прямая речь: "Боевая часть не взорвалась, все агрегаты на месте. Следующий этап - осторожно снять боевую часть и уничтожить ее. А само беспилотное устройство будет разобрано и исследовано специалистами".