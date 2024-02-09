Поляки заблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной

Польские фермеры начали анонсированную блокаду одного из пунктов пропуска на границе с Украиной - "Медика - Шегини".

Источник: спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Действия польских фермеров по блокированию движения транспортных средств начались перед пунктом пропуска "Медика", что напротив украинского "Шегини". Около 10.10 об этом украинским пограничникам сообщили польские коллеги.

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Движение блокируют около 100 человек и около 50 транспортных средств. Из-за этих действий движение грузовиков, легковых автомобилей и автобусов на выезд из Республики Польша и на въезд в РП в настоящее время не осуществляется. Надеемся, что ситуация изменится как можно скорее и отдельные категории транспорта все же начнут пропускать".

Детали: По словам Демченко, на других направлениях, где 9 февраля также планировалось блокирование движения, а это направления пунктов пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская" движение транспортных средств в настоящее время происходит, о начале блокировки информации от польской стороны еще не поступало.