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В Пентагоне пообещали, что США продолжат поставки вооружений для ПВО Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 9 февраля 2024, 12:16
В Пентагоне пообещали, что США продолжат поставки вооружений для ПВО Украины
Патрик Райдер, фото: getty Images

Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США будут продолжать поставлять Украине вооружение для системы противовоздушной обороны (ПВО).

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь: "Есть некоторые средства, которые поставляются по заключенному контракту в рамках программы USAI, включающей определенные возможности ПВО".

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Детали: На вопрос, как долго еще США будут предоставлять Украине ракеты для противовоздушной обороны, он отказался назвать цифры.

"Мы также будем продолжать очень тесно сотрудничать с союзниками и партнерами по определению потребностей Украины, а затем будем работать с ними над тем, чтобы способствовать этому процессу", - указал Райдер.

На уточняющий вопрос, поставляют ли американские ракеты ПВО все еще в Украину, он сказал, что речь идет об "этих и других возможностях", о которых объявили в рамках программы USAI.

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В то же время посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что у Киева заканчивается военное оборудование, особенно ракеты и перехватчики.

Что предшествовало:

  • Ранее Сенат США принял процедурное решение для дальнейшего рассмотрения законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню.
  • Документ вынесли на процедурное голосование после того, как накануне в Сенате США не нашлось достаточно поддержки для процедурного голосования за законопроект с усилением миграционной политики, который предусматривал дополнительные средства для Украины, Израиля и Тайваня.

Детали смотрите в новом видео "ЕвроПравды"

Темы: СШАУкраинаПВОоружие
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