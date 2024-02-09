Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киево-Печерской лавре разоблачили клирика УПЦ МП, который оправдывал агрессию РФ

Валентина РоманенкоПятница, 9 февраля 2024, 13:51
В Киево-Печерской лавре разоблачили клирика УПЦ МП, который оправдывал агрессию РФ
фото СБУ

Служба безопасности Украины задокументировала подрывную деятельность иеродиакона УПЦ МП, который действовал в пользу страны-агрессора.

Источник: пресс-служба СБУ, "Украина православная"

Дословно: "По данным следствия, фигурант является одним из ближайших соратников митрополита Павла (Лебедя) и причастен к организации массовых провокаций в Киево-Печерской лавре весной 2023 года.

Реклама:

Под видом "акций протеста" клирик надеялся максимально расшатать общественно-политическую обстановку в Киеве.

Для этого он дистанционно координировал свои действия с прокремлевским блогером Шарием, который подозревается в государственной измене".

Детали: По данным источников издания "Украина православная", речь идет об архидиаконе Павле (Музычуке).

ВИДЕО ДНЯ

По данным следствия, вражеский пропагандист Шарий "инструктировал" иеродиакона по записи и распространению провокационных видео искусственных беспорядков возле Лавры.

 

Отснятые стримы сразу подхватывали российские телеканалы и интернет-ресурсы для распространения искаженной информации о внутренней обстановке в Украине, в частности для международной аудитории.

Кроме того, в переписках с верующими клирик оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины и восхвалял высшее военно-политическое руководство России. При этом фигурант регулярно пытался дискредитировать Силы обороны, в том числе защитников Мариуполя.

Отмечается, что инициированная СБУ судебная экспертиза подтвердила факты его подрывной деятельности.

Во время обысков по месту пребывания клирика обнаружили компьютерную технику, более десяти мобильных телефонов и почти 300 сим-карт с доказательствами преступных действий, говорят в спецслужбе.

 

На основании полученных материалов следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит тюремное заключение.

Что предшествовало: 9 февраля стало известно, что Служба безопасности Украины проводит обыски в Киево-Печерской лавре.

Источник УП сообщал, что СБУ пришла к церковнику, который, по их данным, координировал постановочные акции протеста при возвращении имущества Лавры государству.

Темы: УПЦ МПСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ не признает сбитие своих самолетов: генерал Олещук "подсказал" оккупантам, где искать

Силы ПВО сбили три российских самолета

Зеленский готов поехать с Трампом на фронт, если тот посетит Украину

Welt: Шольц заблокировал избрание фон дер Ляйен генсеком НАТО из-за "критического отношения" к РФ

Зеленский: Мы вернем миллионы беженцев домой, если будет достаточно систем ПВО

Коалиция дронов официально стартовала - Умеров

Все новости...

Читайте УП В Google News

УПЦ МП
СБУ проводит обыски в Киево-Печерской лавре
Счетчики банкнот, ножи и ни одного тризуба. Какой была бизнес-империя УПЦ в Лавре и как святыню возвращают Украине
Объявили приговор настоятелю храма УПЦ МП, восхвалявшему террористов Гиви и Моторолу
Последние новости
16:41
Норвегия передает Украине партию медицинского оборудования для военных
16:40
Зоозащитники ищут дом пса, который жил с военными на передовой и получил травму
16:33
видеоЗеленский: Ключевой вопрос сейчас - сохранение американской поддержки
16:24
Договор о безопасности с Нидерландами "на финальном этапе" – Рютте
16:20
Чехия нашла способ достать 3,5 млн снарядов для Украины - Павел
16:14
ЕБРР и Италия выделит 200 миллионов евро на восстановление ГЭС
16:06
обновленоВ Купянске разрушен дом на 2 подъезда, под завалами могут быть люди
15:57
фотоГУР сообщило, что обеспечивало коридор для отхода бойцов из Авдеевки
15:45
РФ не признает сбитие своих самолетов: генерал Олещук "подсказал" оккупантам, где искать
15:41
Дания призвала Европу не прятаться за проблемами производства в поставках оружия в Украину
Все новости...
Реклама: