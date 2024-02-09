В Киево-Печерской лавре разоблачили клирика УПЦ МП, который оправдывал агрессию РФ

Служба безопасности Украины задокументировала подрывную деятельность иеродиакона УПЦ МП, который действовал в пользу страны-агрессора.

Источник: пресс-служба СБУ, "Украина православная"

Дословно: "По данным следствия, фигурант является одним из ближайших соратников митрополита Павла (Лебедя) и причастен к организации массовых провокаций в Киево-Печерской лавре весной 2023 года.

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Под видом "акций протеста" клирик надеялся максимально расшатать общественно-политическую обстановку в Киеве.

Для этого он дистанционно координировал свои действия с прокремлевским блогером Шарием, который подозревается в государственной измене".

Детали: По данным источников издания "Украина православная", речь идет об архидиаконе Павле (Музычуке).

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По данным следствия, вражеский пропагандист Шарий "инструктировал" иеродиакона по записи и распространению провокационных видео искусственных беспорядков возле Лавры.

Отснятые стримы сразу подхватывали российские телеканалы и интернет-ресурсы для распространения искаженной информации о внутренней обстановке в Украине, в частности для международной аудитории.

Кроме того, в переписках с верующими клирик оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины и восхвалял высшее военно-политическое руководство России. При этом фигурант регулярно пытался дискредитировать Силы обороны, в том числе защитников Мариуполя.

Отмечается, что инициированная СБУ судебная экспертиза подтвердила факты его подрывной деятельности.

Во время обысков по месту пребывания клирика обнаружили компьютерную технику, более десяти мобильных телефонов и почти 300 сим-карт с доказательствами преступных действий, говорят в спецслужбе.

На основании полученных материалов следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит тюремное заключение.

Что предшествовало: 9 февраля стало известно, что Служба безопасности Украины проводит обыски в Киево-Печерской лавре.

Источник УП сообщал, что СБУ пришла к церковнику, который, по их данным, координировал постановочные акции протеста при возвращении имущества Лавры государству.