В Киеве на "Театральной" человек упал на рельсы, три станции закрывали

Выход со станции метро "Театральная", фото из Facebook Эльдара Сарахмана

На станции метро "Театральная" в Киеве в пятницу днем пассажир попал на пути, из-за этого станции "Университет", "Театральная" и "Крещатик" временно закрыты на вход.

Источник: Киевский метрополитен

Детали: На "Театральную" из-за падения человека на пути направляются соответствующие службы.

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Движение поездов по "красной" линии метро осуществляется между станциями "Академгородок" – "Вокзальная" и между станциями "Арсенальная" – "Лесная".

Станции "Университет", "Театральная", "Крещатик" временно закрыты на вход.

Обновление: Метрополитен сообщил об инциденте в 14:49, уже в 15:07 движение поездов по "красной" линии было восстановлено в обычном режиме.