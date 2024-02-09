Россия быстро перевооружается и может напасть на НАТО через 3-5 лет – министр обороны Дании

Россия перевооружается быстрее, чем ожидалось, и может напасть на страну НАТО в течение трех-пяти лет.

Источник: "Европейская правда", министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, агентство Reuters

Детали: "Потенциал России в производстве военной техники чрезвычайно вырос", – сказал датский министр в интервью газете Jyllands-Posten.

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Он подчеркнул, что Дания должна ускорить свои военные инвестиции.

"Нельзя исключать, что в течение трех-пяти лет Россия испытает на прочность статью 5 и солидарность НАТО. Это не была оценка НАТО в 2023 году. Это новые знания, которые сейчас выходят на первый план", – подчеркнул глава оборонительного ведомства.

Поульсен отметил, что прямой угрозы для Дании нет, но Альянс может столкнуться с гибридными атаками, направленными на дестабилизацию страны-члена.

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"У России потенциально есть желание сделать это. Теперь они также могут иметь возможность получить военный потенциал раньше, чем мы ожидали. Есть основания для настоящего беспокойства", – сказал он.

Изменение оценки угрозы произошло после того, как другие европейские страны НАТО выступили с аналогичными предупреждениями в течение последних недель.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в январе, что Альянс должен готовиться к нападению России на страну НАТО в течение 5-8 лет.

Главнокомандующий Вооруженных сил Швеции Микаэль Бюден и министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин заявили, что все граждане страны должны быть готовы к войне.

А главнокомандующий Вооруженных сил Норвегии призвал не терять "окно возможностей" на подготовку к потенциальному прямому противостоянию России, потому что это время может закончиться уже через несколько лет.