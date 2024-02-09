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Венгерские фермеры устроили протест у границы с Украиной: движение грузовиков не блокируется

"Европейская правда", Валентина РоманенкоПятница, 9 февраля 2024, 17:36
Венгерские фермеры устроили протест у границы с Украиной: движение грузовиков не блокируется
ФОТО: SZON.HU

В пятницу 9 февраля венгерские фермеры устроили протест возле КПП "Захонь" на границе с Украиной, в то же время движение грузовиков не заблокировано.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на венгерское издание Világgazdaság, спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: Феремеры выступают против решения Еврокомиссии о продлении беспошлинного ввоза украинской продукции еще на год. Демонстрацию организовали Ассоциация союзов венгерских фермеров и фермерских кооперативов и Национальная сельскохозяйственная палата, которые считают решение Еврокомиссии неприемлемым.

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Тракторы и различные виды сельскохозяйственной техники растянулись на сотни метров вблизи венгерско-украинской границы.

Венгерские аграрии настаивают, что продукты, которые поступают из-за пределов Европейского Союза, должны подчиняться тем же правилам, которых придерживаются фермеры ЕС, и Брюссель должен защитить интересы своих собственных фермеров, "а не пытаться уничтожить европейское село своими мерами".

Протестующие также говорят, что Украина экспортирует ГМО-продукты, и они выступают против этого. Они убеждены, что "Украина может разрушить европейское сельское хозяйство" и многие производители и переработчики продуктов питания в ЕС могут обанкротиться из-за поступления украинских товаров.

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В то же время движение грузовиков через КПП сохраняется на интенсивном уровне предыдущих дней, сообщили УП в Государственной пограничной службе Украины.

Прямая речь Демченко: "Пограничники Венгрии предоставляли нам заблаговременную информацию об акции фермеров рядом с границей 9 февраля, однако по их сообщению, движение для грузовиков не будет блокироваться. Собственно сегодня мы отмечали, что движение грузовых транспортных средств обеспечивается по-прежнему интенсивно, осложнений для движения не фиксировалось".

Темы: ВенгрияПограничная службаграница
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