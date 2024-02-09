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Конгрессмен США об отставке Залужного: Поддерживаем право Зеленского на поиск обновления

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 9 февраля 2024, 19:00
Конгрессмен США об отставке Залужного: Поддерживаем право Зеленского на поиск обновления
Джейсон Кроу. Фото "Радио Свобода"

Член постоянного специального комитета Палаты представителей США по разведке Джейсон Кроу прокомментировал недавнее увольнение Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Источник: Кроу сказал на брифинге в Киеве в пятницу вечером, его цитирует агентство "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда"

Детали: Конгрессмен отметил, что США и Украина разделяют общую ценность – гражданский контроль над Вооруженными силами.

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"Это ценность, проверенная временем и очень важная для любой демократии. И в рамках этого гражданские лидеры имеют право и обязанность выбирать тех лидеров, которые будут продвигаться", – сказал конгрессмен. 

"Мы понимаем, что после двух лет ожесточенной борьбы президент Зеленский ищет обновления и другого подхода, и это, безусловно, вполне в его праве, и мы поддерживаем это право", – добавил член Палаты представителей США.

Он поблагодарил от имени американского народа генерала Залужного, который в течение последних двух лет возглавлял усилия по защите Украины, поддерживал своих солдат и "делал это впечатляюще". 

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"Ему нужно отдать должное за его лидерство. В этом нет никаких сомнений", – сказал Кроу.

Напомним, в Пентагоне, комментируя изменения в военном руководстве Украины, подтвердили готовность Штатов сотрудничать с новым главнокомандующим украинских Вооруженных Сил.

В Европейской комиссии заявили, что поддержка Европейским Союзом Украины останется неизменной после отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Смотрите видеоразбор "ЕП" об ответе Запада на смену командования ВСУ.

Темы: СШАЗалужный
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