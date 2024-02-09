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Россияне ударили "Шахедами" по Харькову: пострадала гражданская инфраструктура

Татьяна ОлейникПятница, 9 февраля 2024, 23:04
Россияне ударили Шахедами по Харькову: пострадала гражданская инфраструктура
Фото - Getty Images

Оккупационные войска 9 февраля ударили "Шахедами" по Харькову, в городе пострадала гражданская инфраструктура.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов

Прямая речь: "Харьков под вражескими ударами. В городе серия взрывов. Шахеды. Под ударом гражданская инфраструктура".

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Детали: Синегубов уточнил, что оккупанты нанесли удары "Шахедами" по Харькову и Великому Бурлуку.

В Харькове зафиксированы попадания в Немышлянском районе. Повреждена гражданская инфраструктура. В Большом Бурлуке оккупанты также попали в гражданский объект – кафе.

Темы: ШахедХарьковвзрыв
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