Россияне ударили "Шахедами" по Харькову: пострадала гражданская инфраструктура

Оккупационные войска 9 февраля ударили "Шахедами" по Харькову, в городе пострадала гражданская инфраструктура.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов

Прямая речь: "Харьков под вражескими ударами. В городе серия взрывов. Шахеды. Под ударом гражданская инфраструктура".

Реклама:

Детали: Синегубов уточнил, что оккупанты нанесли удары "Шахедами" по Харькову и Великому Бурлуку.

В Харькове зафиксированы попадания в Немышлянском районе. Повреждена гражданская инфраструктура. В Большом Бурлуке оккупанты также попали в гражданский объект – кафе.