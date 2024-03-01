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Министр обороны Франции: Мы сосредоточимся на обеспечении ВСУ авиабомбами

Алена ИвашкивПятница, 1 марта 2024, 00:36
Министр обороны Франции: Мы сосредоточимся на обеспечении ВСУ авиабомбами
Себастьян Лекарню, фото с X министра

Франция не будет предоставлять Украине истребители "Мираж", зато сосредоточится на обеспечении ВСУ авиабомбами, которые удается адаптировать к самолетам советских образцов.

Источник: министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню на заседании Комитета по вопросам обороны Национальной ассамблеи, "Укринформ", Zone militaire

Прямая речь: "Относительно авиации - мы также пытаемся сделать что-то полезное. Чтобы быть максимально честными... вместо поставлять "Миражи 2000", которых у нас очень мало и техническое обслуживание которых было бы очень сложной задачей, мы решили начать общую подготовку пилотов".

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Детали: по его словам, Франция не остановилась на этом: "Мы вложили деньги и инженерные разработки в адаптацию бомб A2SM (класса "воздух-земля") к поколениям советских самолетов Су-24 и МиГ-29, которые есть в Украине".

Лекорню отметил, что пятьдесят бомб A2SM, которые поставляются Украине ежемесячно и совместимы с советскими самолетами, - это изменение правил игры. И это было самое важное. После этого ведутся дискуссии об авиации, "но она никогда не является центральным пунктом, на котором мы концентрируемся".

Он добавил, что Францию ни разу не поймали на разногласиях между обещаниями и действиями. Наоборот, о поставках некоторых видов вооружений Париж заявлял позже, когда логистика уже сработала, и поставки были осуществлены.

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Темы: войнаФранцияпомощь Украине
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