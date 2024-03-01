CNN: В Секторе Газа во время раздачи гуманитарной помощи погибло более сотни человек
Министерство здравоохранения Палестины в Секторе Газа сообщило о по меньшей мере 112 погибших в четверг после того, как израильские войска открыли огонь, пока люди ждали еду и помощь.
Источник: CNN
Детали: В министерстве добавили, что пострадали 760 человек.
Посол Палестины в ООН Рияд Мансур сообщил журналистам позже в четверг, что количество погибших возросло до 122 человек.
CNN не может подтвердить эти цифры.
В то же время, израильские военные и очевидцы предоставили противоречивые свидетельства о событиях на месте.
Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что израильские танки сделали предупредительный выстрел, чтобы разогнать толпу, которая собралась вокруг гуманитарной колонны, увидев, что людей в толпе топчут.
Местный журналист в Секторе Газа Хадир Аль Заанун, который был на месте происшествия и стал свидетелем инцидента, сказал, что хаос и неразбериха начались только после того, как израильские силы открыли огонь, и что большинство пострадавших были случайно ранены грузовики с гуманитарной помощью, которые пытались быстро уехать оттуда.