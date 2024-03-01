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В Тернопольской области умер военнообязанный, который несколько дней провел в ТЦК

Алена ИвашкивПятница, 1 марта 2024, 02:34
В Тернопольской области умер военнообязанный, который несколько дней провел в ТЦК
фото иллюстративное: Армия Информ

В городе Бучач на Тернопольщине после многодневного пребывания в ТЦК умер 49-летний мужчина. Он болел эпилепсией, а на его теле были ушибы и синяки.

Источник: Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона в Facebook

Детали: Как говорится в сообщении, установлено, что 25 февраля этот человек прибыл в ТЦК для сверки военно-учетных документов и прохождения военно-врачебной комиссии. Однако из-за алкогольной интоксикации медкомиссию не проходил.

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Через два дня, 27 февраля, около 17 часов, находясь на территории центра комплектования состояние здоровья военнообязанного ухудшилось - начались судороги. В результате он упал на землю и ударился головой.

Медики констатировали смерть, причиной которой стала черепно-мозговая травма. Тело доставили в Тернопольское областное бюро судебно-медицинской экспертизы.

Спецпрокуратура в Тернополе проверит действия служащих ТЦК, на территории которого потерял сознание, а затем в больнице умер военнообязанный.

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Кроме этого, Тернопольская спецпрокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту вероятного превышения военнослужащими Чертковского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки власти или служебных полномочий.

Предварительная правовая квалификация - ч.5 ст.426-1 УК Украины, которая предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы.

Досудебное расследование поручено осуществлять следователям Теруправления ГБР во Львове.

Темы: ТЦКТернопольская область
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