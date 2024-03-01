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На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,6 балла

Алена ИвашкивПятница, 1 марта 2024, 05:32
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,6 балла
Скриншот gcsk.gov.ua

Землетрясение магнитудой 3,6 балла по шкале Рихтера произошло к западу от Полтавы, в Решетиловском районе. Эпицентр землетрясения был на глубине 10 километров.

Источник: Главный центр специального контроля

Детали: По классификации землетрясений, оно относится к еле ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

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Подобные по силе землетрясения с территории Полтавской области регистрировались и ранее, в частности последние из них 23 июля, 08 июня, 26 мая и 14 января 2023 года с магнитудами 2,6, 3,7, 3,5 и 2,7 балла.

Темы: землетрясениеПолтавская область
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