В России заявили об атаке дронов в двух областях: летели на завод-производитель взрывчатки
Российское Минобороны заявило, что в ночь на 1 марта противовоздушная оборона оккупантов якобы уничтожила четыре беспилотника; в соцсетях пишут, что дроны атаковали завод ВПК, жители слышали взрывы.
Источник: Минобороны РФ, российские Telegram-каналы
Детали: Один БПЛА якобы уничтожили над Белгородской областью, еще три дрона перехватили над Нижегородской областью.
Российские Telegram-каналы пишут, что ВСУ якобы попытались атаковать завод имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области, который является одним из крупнейших российских производителей взрывчатки и основных составляющих для боеголовок к ракетным комплексам противовоздушной обороны.
Сообщается, что всего к производству летели три беспилотника. Якобы всех их подавили средствами радиоэлектронной борьбы.
Вместе с тем паблики пишут, что жители Дзержинска ночью слышали взрывы.