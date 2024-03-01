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В России заявили об атаке дронов в двух областях: летели на завод-производитель взрывчатки

Алена Ивашкив, Ирина БалачукПятница, 1 марта 2024, 07:07
В России заявили об атаке дронов в двух областях: летели на завод-производитель взрывчатки
Иллюстративное фото: Армия дронов

Российское Минобороны заявило, что в ночь на 1 марта противовоздушная оборона оккупантов якобы уничтожила четыре беспилотника; в соцсетях пишут, что дроны атаковали завод ВПК, жители слышали взрывы.

Источник: Минобороны РФ, российские Telegram-каналы

Детали: Один БПЛА якобы уничтожили над Белгородской областью, еще три дрона перехватили над Нижегородской областью.

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Российские Telegram-каналы пишут, что ВСУ якобы попытались атаковать завод имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области, который является одним из крупнейших российских производителей взрывчатки и основных составляющих для боеголовок к ракетным комплексам противовоздушной обороны.

Сообщается, что всего к производству летели три беспилотника. Якобы всех их подавили средствами радиоэлектронной борьбы.    

Вместе с тем паблики пишут, что жители Дзержинска ночью слышали взрывы.

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Темы: Росcиябеспилотники
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