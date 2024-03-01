Россияне давят по всей линии фронта, за сутки на фронте было 83 боестолкновения − Генштаб

Оккупанты пытались атаковать по всей линии фронта, горячее всего было на Авдеевском и Новопавловском направлениях; россияне нанесли 3 ракетных и 91 авиационный удар, 142 раза били по позициям украинских войск и населенным пунктам из РСЗО; всего за прошедшие сутки на фронте произошло 83 боевых столкновения.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 1 марта в Facebook

Детали: В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении Силы обороны отбили 2 атаки оккупантов в районах населенных пунктов Петропавловка, Табаевка Харьковской области.

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На Лиманском направлении украинские воины отбили 12 атак россиян в районах населенных пунктов Терны, Ямполовка Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 2 атаки противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещеевка Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении защитники отбили 25 атак оккупантов в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

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На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области, где россияне 30 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили 1 атаку противника в районе Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении ВСУ продолжают удерживать позиции и отражать штурмы оккупационных войск. За прошедшие сутки россияне совершили 4 безуспешных штурма позиций украинских войск на левобережье Днепра.

В то же время авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава россиян.

Подразделения Воздушных Сил ВСУ уничтожили три истребителя-бомбардировщика Су-34.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 реактивным системам залпового огня БМ-21 "Град", 2 артиллерийским средствам, 2 пунктам управления, 1 складу боеприпасов, 1 средству радиоэлектронной борьбы оккупантов.