В ночь на 1 марта Силы обороны уничтожили все "Шахеды", которые РФ запустила по Украине

Силы обороны уничтожили четыре вражеских беспилотника-камикадзе типа Shahed, которые Россия запустила по Украине в ночь на пятницу 1 марта.

Источник: пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Whatsapp

Детали: Отмечается, что в ночь на 1 марта 2024 года противник атаковал 5-ю зенитными управляемыми ракетами С-300 с оккупированной Донетчины и Белгородской области РФ и 4-мя ударными БпЛА типа Shahed (из районов Приморско-Ахтарск, Курск - РФ).

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Дословно: "В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны уничтожены 4 "Шахеда" в пределах Харьковской и Днепропетровской областей".