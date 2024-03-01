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Россияне собрали силы и делают один из "мощных рывков" на Часов Яр - Евлаш

Станислав ПогориловПятница, 1 марта 2024, 12:12
Россияне собрали силы и делают один из мощных рывков на Часов Яр - Евлаш
фото: Getty Images

Начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш заявил, что российские войска аккумулируют свои силы на востоке Украины и делают один из "мощных рывков" на Часов Яр в Донецкой области.

Источник: Евлаш в эфире "Радио Свобода" (проект Свобода.Утро)

Прямая речь Евлаша: "Они аккумулируют очень мощные свои силы и по состоянию на сейчас это можно считать одним из мощных их рывков на Часов Яр... Доступ к Часовому Яру откроет врагу дорогу для продолжения их наступательных действий, плацдарм для наступления на Константиновку. И конечно, что основная цель в Донецкой области - это Краматорско-Славянская агломерация. Поэтому враг не жалеет своих усилий, пытается воспользоваться моментом - довольно долгое время использует тактику "бежать туда, куда льется", ищет слабые места. И при малейшей возможности где-то прорвать оборону усиливает свои группировки и прибегает к штурмовым действиям".

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Деталі: За його словами, російські війська розглядають цей населений пункт як ключовий для продовження наступу на Костянтинівку і Краматорсько-Слов’янську агломерацію.

Також він повідомив, що поблизу Часового Яру зведено декілька кіл оборони. На цьому напрямку також є мінні поля, як протитанкові, так і протипіхотні, також зробили насипи і протитанкові вали для перешкоджання просуванню важкої техніки російської армії.

"До оборони Часового Яру готувалися давно, ще коли противник зміг захопити Бахмут. Звичайно, було зрозуміло, що необхідно обладнувати додаткові рубежі оборони, більш вигідні. Оскільки найбільший наступний населений пункт на цьому на цьому напрямку був Часів Яр", – сказав Євлаш.

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Темы: Донецкая областьвойнаРосcияВооруженные силы
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