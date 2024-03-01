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Канада допускает размещение небоевых подразделений в Украине для тренировки военных

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 1 марта 2024, 13:04
Канада допускает размещение небоевых подразделений в Украине для тренировки военных
Билл Блэр, фото: Getty Images

Министр обороны Канады Билл Блэр допустил возможность того, что канадские инструкторы могут вернуться в Украину для тренировок украинских солдат при определенных условиях, но это "должно быть сделано достаточно осторожно и ограниченно".

Источник: Блэр в интервью изданию Toronto Star, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы тренируем украинцев везде, но я думаю, что было определенное признание того, что некоторые из этих тренировок являются сложными, потому что трудно вывезти людей из Украины для прохождения тренировок.

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Поэтому (были) некоторые дискуссии о том, можем ли мы сделать это более эффективно, и возможно ли это сделать в Украине".

Детали: Блэр рассказал об этом в контексте последних заявлений президента Франции Эмманюэля Макрона. Отметим, ранее Блэр исключил возможность развертывания боевых подразделений в Украине.

Соглашение о безопасности между Канадой и Украиной, подписанное в минувшие выходные, предусматривает, что Канада может вернуться к проведению учений в Украине, "когда позволят условия".

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"Это должно быть сделано достаточно осторожно и ограниченно, с учетом возможности проведения тренировок", – сказал министр в интервью газете.

Блэр сказал, что некоторые страны выражали беспокойство, что такая операция "потенциально будет рассматриваться как боевая, и я думаю, что был широкий консенсус, что это неуместно, и мы этого не делаем", – сказал он.

Что предшествовало:

  • После того как на этой неделе европейские лидеры отвергли предложение Макрона отправить войска в Украину, министр обороны Франции Себастьен Лекорню уточнил, что дискуссии соответствовали тому, как их описал Блэр: они были сосредоточены на военной подготовке или операциях по разминированию, "а не на отправке войск для ведения войны против России".
  • 29 февраля Макрон заявил, что все его заявления о полномасштабной войне России против Украины – включая вызвавшую резонанс возможность отправки западных войск – были тщательно продуманы.

Темы: КанадаУкраинавойнапомощь Украине
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