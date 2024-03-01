В Крыму слышали взрывы в районе Севастополя и Гвардейского, где расположена авиабаза

В оккупированном Россией Крыму 1 марта во время воздушной тревоги прозвучали взрывы – их слышали жители Севастополя, Евпатории и Гвардейского, что к северу от Симферополя.

Источник: "Крым.Реалии", "Суспільне", Telegram-канал "Крымский ветер" и партизанское движение "Атеш", "Крыминформ"

Детали: Местные жители сообщили "Суспільне Крим" о взрывах в Севастополе и Евпатории. "Крым.Реалии" также сообщил, что в Севастополе было слышно два мощных взрыва.

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"Атэш" сообщил о движении "скорых" в Севастополе и Евпатории.

Оккупационный губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в Севастополе работает ПВО, а "все службы приведены в состояние боевой готовности". В 15:32 он объявил отбой воздушной тревоги в городе.

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"В Гвардейске слышали несколько мощных взрывов, потом непродолжительное время над городом был дым. Сейчас часть Гвардейского без электроэнергии", – сказал местный житель "Суспільному".

"Крымский ветер" со ссылкой на подписчиков пишет, что по базе в Гвардейском "был прилет, а в поселке нет света".

По данным "Крым.Реалии", в Гвардейском находится российская авиабаза, на которой базируется 37-й смешанный авиационный полк ВКС в составе двух эскадрилий Су-24М и Су-25СМ (по 12 машин).

Мониторинговая группа "Крымского ветра" зафиксировала пожар к югу от взлетной полосы аэропорта "Симферополь".

После отбоя тревоги оккупанты второй раз за день приостановили движение на Крымском (Керченском) мосту.

Сперва Развожаев сообщал, что "дым в районе внутреннего рейда, Севастопольской и Южной бухт – это военные используют табельные средства маскировки". Позже "Крыминформ" сообщил, что и дым над Крымским мостом – это завеса для маскировки.

Однако центр Севастополя, как сообщает "Крымский ветер", остался без света.