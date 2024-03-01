"Евросолидарность" о жалобах Порошенко на притеснения: Реакция власти неадекватна

Партия "Европейская солидарность" объяснила, что лидер фракции Петр Порошенко написал венгерскому еврокомиссару по вопросам расширения Оливера Варгеи о "дискриминации оппозиции", потому что команда Владимира Зеленского не идет на диалог с оппозицией.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление на сайте партии

Детали: В "Евросолидарности" напомнили, что в недавней резолюции Европарламента, среди прочего, говорится о недопустимости "выборочного ограничения политической деятельности избранных народных депутатов, в частности тех, кто представляет оппозицию".

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И подчеркнули, что членство в ЕС открыто для стран, в которых работает верховенство права, демократия и свобода слова.

Дословно: "Эмоциональной и неадекватной мы считаем реакцию власти на письмо пятого президента Петра Порошенко к Еврокомиссару по вопросам расширения Оливера Варгеи относительно всестороннего соблюдения политического плюрализма и прав оппозиции.

По логике власти, евроинтеграции вредят не действия чиновников, которые нарушают права и свободы украинцев, а те, кто, например, обращается за защитой прав например в ЕСПЧ или другие международные институты.

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К сожалению, власть в Украине чувствует себя порой абсолютной и безнаказанной. Она привыкла к монологу и аплодисментам. Она избегает диалога с оппозицией и нервно реагирует на критику. Она глуха к обществу, или, как минимум, плохо слышит и на этом фоне допускает многие ошибки".

Детали: "Евросолидарность" объяснила, что при таких условиях оппозиция не имеет права молчать и должна привлекать внимание к проблемам и украинцев, и европейских друзей.

"Потому что зачем демократической стране оппозиция, которая молчит?", – отметили там.

Партия Порошенко перечислила свои предложения и требования к власти, включая снятие антиконституционных ограничений на парламентскую дипломатию, прекращение единого телемарафона и возвращение в эфир телеканалов, отключенных в 2022 году.

Предыстория:

29 февраля европейский комиссар по вопросам расширения Оливер Вархейи опубликовал письмо от лидера фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко, который попросил его повлиять на правительство Украины и прекратить "дискриминационную практику" невыпуска за границу. В письме содержалась просьба к Вархейи обратиться к правительству Украины и, в случае отсутствия ответа, – поднять упомянутый вопрос в контексте грядущего отчета Еврокомиссии о прогрессе Украины относительно движения в ЕС и разработки переговорной рамки о вступлении.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина обвинила Порошенко в попытке срыва евроинтеграции.

Подробнее об этой ситуации смотрите в видео "ЕвроПравды".

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