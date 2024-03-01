Катера и финансовая поддержка: Нидерланды выделили пакет помощи Украине

Правительство Нидерландов выделяет Украине новый пакет военной помощи, а также профинансирует закупку артиллерийских снарядов, которые нашла Чехия.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на нидерландское Министерство обороны

Детали: Согласно сообщению, Нидерланды передадут Украине 14 надувных катеров с жестким корпусом (RHIB), восемь военизированных речных патрульных катеров и боевые катера CB90.

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Также они выделяют 250 миллионов евро на чешскую инициативу по заказу 800 тысяч артиллерийских снарядов для Украины "в кратчайшие сроки".

В нидерландском Минобороны напомнили, что по состоянию на начало декабря 2023 года поставили Украине различные виды боеприпасов, радиолокационные системы и отдельные виды вооружения, такие как винтовки и пулеметы.

Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности чешский президент Петр Павел заявил, что Чехия нашла до 800 тысяч снарядов стандартного калибра НАТО, которые может за несколько недель отправить в Украину, если получит финансирование для доставки.

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Чешское Министерство обороны заявило, что координирует усилия и заручилось предварительными обязательствами со стороны Канады и Дании, а также других стран, которые не захотели, чтобы их называли.

Также напомним, что 1 марта в Харьков прибыл глава правительства Нидерландов Марк Рютте, который совместно с Владимиром Зеленским подписали двустороннее соглашение по безопасности.