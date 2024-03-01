Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Орбан подтвердил, что встретится с Трампом, который "сможет остановить войны"

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 1 марта 2024, 20:50
Орбан подтвердил, что встретится с Трампом, который сможет остановить войны
Фото: Getty Images

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил информацию о том, что на следующей неделе встретится с вероятным кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом.

Источник: "Европейская правда", слова Орбана на дипломатическом форуме в Анталии, которые приводит журнал Mandiner

Детали: По мнению Орбана, Трамп будет сильным президентом США, который сможет остановить войны - между Россией и Украиной и на Ближнем Востоке между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.

Реклама:

Венгерский премьер также повторил неоднократно озвученные тезисы, что выступает за скорейший мир в Украине, потому что он нужен "в интересах всего мира", и напомнил, что в соседнем государстве живут венгры, "многие из которых погибли в ходе боевых действий".

СМИ ранее сообщали, что Трамп планирует принять премьер-министра Венгрии Виктора Орбана 8 марта на своем курорте Мар-а-Лаго во Флориде.

В последнее время заявления Трампа вызвали большой резонанс среди союзников по Альянсу. На одном предвыборном мероприятии Трамп рассказал, как угрожал союзникам "поощрить Россию" к агрессии против них, чтобы заставить их увеличить взносы в коллективную безопасность НАТО.

ВИДЕО ДНЯ

Генсек НАТО попросил Трампа не подрывать систему сдерживания.

Подробно о том, как заявления Трампа изменили ситуацию в НАТО, смотрите в видеообъяснении "Европейской правды".

Темы: ОрбанТрампСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может остановить Путина, если мы предоставим необходимое оружие – Байден

США и Британия предупредили о возможных терактах в Москве

Кулеба о согласовании Залужного на должность посла: Очень логичный шаг

В Турции анонсировали визит Зеленского 8 марта

Чехия завершила сбор денег на 800 тысяч снарядов для Украины

фотоШвеция вошла в НАТО

Все новости...
Орбан
Трамп пригласил Орбана в свою резиденцию – СМИ
Приспешники Путина": Фицо и Орбана в Праге встретили протестом
Премьер Швеции приехал к Орбану в Будапешт перед ожидаемым одобрением вступления в НАТО
Последние новости
10:03
Из четырех населенных пунктов Донецкой области принудительно эвакуируют детей − Минреинтеграции
09:47
Курс валют на 8 марта: гривня укрепилась в конце недели
09:46
Глава МВС Польши обвиняет хулиганов в столкновениях во время протестов фермеров
09:34
"Чем дольше армия воюет, тем меньше уровень подготовки солдата" - военный и историк Роман Пономаренко
09:33
фото"Смерч", КАБы, С-300: 8 марта россияне осуществили массированный обстрел Донетчины
09:27
Китайские авто среди лидеров: украинцы стали покупать все больше электрокаров
09:09
СМИ: США готовят резолюцию в Совбезе ООН по ядерному оружию в космосе
08:44
Кулеба призвал союзников отправить тренировочные миссии в Украину
08:17
В Одесской области поврежден объект инфраструктуры из-за атаки БпЛА
08:08
ВСУ за сутки обезвредили 880 захватчиков и 25 артсистем
Все новости...
Реклама: