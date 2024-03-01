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Воздушные силы сообщили о ударных БПЛА в нескольких регионах

Татьяна ОлейникПятница, 1 марта 2024, 23:21
Воздушные силы сообщили о ударных БПЛА в нескольких регионах
Иллюстративное фото иранских дронов - Getty Images

Вечером 1 марта российские войска запустили ударные БПЛА на территорию Украины.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: В 21:58 сообщили о движущейся на север группе вражеских ударных БпЛА в Запорожской области.

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Позже написали, что "Шахеды" на Днепропетровщине. Направление движения – Днепр.

В 22:26 воздушники уточнили, что новая группа "Шахедов" следует из Запорожской области в направлении Днепропетровской. Также "Шахеды" на Днепропетровщине близятся к Днепру/Новомосковску.

В 23:17 сообщили, что группа "Шахедов" в Полтавской области движется в северо-западном направлении. Еще одна группа дронов на Харьковщине – курсом на Харьков/Чугуев.

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В 23:43 сообщили о ракетах в Кривой Рог.

Также группа "Шахедов" фиксировалась в Полтавской области - курсом на северо-восток, в сторону Сумщины. Две группы беспилотников в Харьковской области продолжают курс на Харьков/Чугуев.

В 23:53 сообщили о приближающейся к Харькову с севера группе "Шахедов".

Темы: Воздушные силы ВСУвоздушная тревогабеспилотники
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