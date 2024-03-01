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В Чехии ожидают, что Украина через несколько недель получит первые снаряды, приобретенные из-за пределов ЕС

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 1 марта 2024, 22:43
В Чехии ожидают, что Украина через несколько недель получит первые снаряды, приобретенные из-за пределов ЕС
Getty Images

Первые поставки из закупки 800 тысяч боеприпасов для Украины из-за пределов Европейского Союза в рамках чешской инициативы могут поступить в Украину через несколько недель.

Источник: заместитель министра обороны Чехии Ян Йиреш заявил в интервью Bloomberg, сообщает "Европейская правда"

Детали: По его словам, первые поставки в Украину в рамках инициативы, где Чехия выступает посредником для правительств, желающих профинансировать закупку 155-мм снарядов в третьих странах, могут поступить уже через несколько недель.

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Йиреш отметил, что к инициативе присоединился ряд европейских стран. Чиновник отказался говорить, какие страны финансируют закупки или чьи запасы используются, но предположил, что эта информация, скорее всего, будет раскрыта после поставки снарядов.

Инициатива Чехии – это один из способов "продемонстрировать, что мы действительно что-то делаем, а не ждем, что произойдет на Капитолии", добавил замглавы Минобороны Чехии, намекая на блокирование дополнительной помощи Украине в Конгрессе США.

Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности чешский президент Петр Павел заявил, что Чехия нашла до 800 тысяч снарядов стандартного калибра НАТО, которые может за несколько недель отправить в Украину, если получит финансирование для доставки.

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Чешское Министерство обороны ранее заявило, что координирует усилия и заручилось предварительными обязательствами со стороны Канады и Дании, а также других стран, которые не захотели, чтобы их называли.

Публично об участии заявили Нидерланды, которые передали на закупку боеприпасов 250 миллионов евро.

Темы: ЧехияЕСоружие
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