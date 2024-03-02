Воздушные силы сообщили о ударных БПЛА: атаковали Одесскую область

Вечером 1 марта российские войска запустили ударные БПЛА на территорию Украины.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: В 21:58 сообщили о движущейся на север группе вражеских ударных БпЛА в Запорожской области.

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Позже написали, что "Шахеды" на Днепропетровщине. Направление движения – Днепр.

В 22:26 воздушники уточнили, что новая группа "Шахедов" следует из Запорожской области в направлении Днепропетровской. Также "Шахеды" на Днепропетровщине близятся к Днепру/Новомосковску.

В 23:17 сообщили, что группа "Шахедов" в Полтавской области движется в северо-западном направлении. Еще одна группа дронов на Харьковщине – курсом на Харьков/Чугуев.

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В 23:43 сообщили о ракетах в Кривой Рог.

Также группа "Шахедов" фиксировалась в Полтавской области - курсом на северо-восток, в сторону Сумщины. Две группы беспилотников в Харьковской области продолжают курс на Харьков/Чугуев.

В 23:53 сообщили о приближающейся к Харькову с севера группе "Шахедов".

В 00:20 угроза применения ударных БпЛА возникла для Херсонщины и Днепропетровщины.

Скриншот alerts.in.ua

В 00:37 стало известно, что несколько групп "Шахедов" из Черного моря направляются на Одесскую область. Беспилотники двигаются с юга области в направлении Одессы.

В 00:58 военные сообщили, что несколько групп "Шахедов" движутся с Черного моря в направлении Николаевщины.

Группы "Шахедов" в Одесской области - приближаются к Одессе с юго-запада.

В 1:14 ПС сообщили, что атака "Шахедов" из Черного моря продолжается.

Новая группа враждебных БПЛА в направлении Одесщины/Николаевщины.

В Одесской области вторая группа "Шахедов" в районе Одессы, третья группа севернее, двигается в направлении города.

В 1.27 военные сообщили о еще двух группах "Шахедов", двигающихся в Одессу с севера. Людей просят оставаться в укрытиях.

В 1.44 раздался отбой угрозы ударных БпЛА для всех областей.