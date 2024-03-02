Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Воздушные силы сообщили о ударных БПЛА: атаковали Одесскую область

Татьяна Олейник, Алена ИвашкивСуббота, 2 марта 2024, 00:40
Воздушные силы сообщили о ударных БПЛА: атаковали Одесскую область
Иллюстративное фото иранских дронов - Getty Images

Вечером 1 марта российские войска запустили ударные БПЛА на территорию Украины.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: В 21:58 сообщили о движущейся на север группе вражеских ударных БпЛА в Запорожской области.

Реклама:

Позже написали, что "Шахеды" на Днепропетровщине. Направление движения – Днепр.

В 22:26 воздушники уточнили, что новая группа "Шахедов" следует из Запорожской области в направлении Днепропетровской. Также "Шахеды" на Днепропетровщине близятся к Днепру/Новомосковску.

В 23:17 сообщили, что группа "Шахедов" в Полтавской области движется в северо-западном направлении. Еще одна группа дронов на Харьковщине – курсом на Харьков/Чугуев.

ВИДЕО ДНЯ

В 23:43 сообщили о ракетах в Кривой Рог.

Также группа "Шахедов" фиксировалась в Полтавской области - курсом на северо-восток, в сторону Сумщины. Две группы беспилотников в Харьковской области продолжают курс на Харьков/Чугуев.

В 23:53 сообщили о приближающейся к Харькову с севера группе "Шахедов".

В 00:20 угроза применения ударных БпЛА возникла для Херсонщины и Днепропетровщины.

Скриншот alerts.in.ua
Скриншот alerts.in.ua

В 00:37 стало известно, что несколько групп "Шахедов" из Черного моря направляются на Одесскую область. Беспилотники двигаются с юга области в направлении Одессы.

В 00:58 военные сообщили, что несколько групп "Шахедов" движутся с Черного моря в направлении Николаевщины.

Группы "Шахедов" в Одесской области - приближаются к Одессе с юго-запада.

В 1:14 ПС сообщили, что атака "Шахедов" из Черного моря продолжается.

Новая группа враждебных БПЛА в направлении Одесщины/Николаевщины.

В Одесской области вторая группа "Шахедов" в районе Одессы, третья группа севернее, двигается в направлении города.

В 1.27 военные сообщили о еще двух группах "Шахедов", двигающихся в Одессу с севера. Людей просят оставаться в укрытиях.

В 1.44 раздался отбой угрозы ударных БпЛА для всех областей.

Темы: Воздушные силы ВСУвоздушная тревогабеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может остановить Путина, если мы предоставим необходимое оружие – Байден

США и Британия предупредили о возможных терактах в Москве

Кулеба о согласовании Залужного на должность посла: Очень логичный шаг

В Турции анонсировали визит Зеленского 8 марта

Чехия завершила сбор денег на 800 тысяч снарядов для Украины

фотоШвеция вошла в НАТО

Все новости...
Воздушные силы ВСУ
Лучший результат с октября 2022 года: в феврале Воздушные силы сбили 13 вражеских самолетов
Украинские пилоты отрабатывают на F-16 нанесение ударов по целям – Игнат
Воздушные силы сообщили об ударных БпЛА с нескольких направлений
Последние новости
10:03
Из четырех населенных пунктов Донецкой области принудительно эвакуируют детей − Минреинтеграции
09:47
Курс валют на 8 марта: гривня укрепилась в конце недели
09:46
Глава МВС Польши обвиняет хулиганов в столкновениях во время протестов фермеров
09:34
"Чем дольше армия воюет, тем меньше уровень подготовки солдата" - военный и историк Роман Пономаренко
09:33
фото"Смерч", КАБы, С-300: 8 марта россияне осуществили массированный обстрел Донетчины
09:27
Китайские авто среди лидеров: украинцы стали покупать все больше электрокаров
09:09
СМИ: США готовят резолюцию в Совбезе ООН по ядерному оружию в космосе
08:44
Кулеба призвал союзников отправить тренировочные миссии в Украину
08:17
В Одесской области поврежден объект инфраструктуры из-за атаки БпЛА
08:08
ВСУ за сутки обезвредили 880 захватчиков и 25 артсистем
Все новости...
Реклама: