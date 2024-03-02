"Шахеды" атаковали Харьков: в городе горели автомобили

В ночь на 2 марта в Харькове были слышны взрывы: городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о попадании, а очевидцы говорят о пожаре в центре города.

Источник: "Суспільне", Воздушные силы ВСУ, Терехов в Telegram

Детали: В Харьковской, Полтавской и Сумской областях более часа продолжается воздушная тревога. В 23:53 Воздушные силы сообщили о группе "Шахедов", приближающейся к Харькову с севера.

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Фото: Суспільне

Дополнено в 00.17: Терехов подтвердил, что вражеские беспилотники пытаются атаковать город.

Фото: Суспільне

По его информации, есть попадания в одном из районов города. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.

Фото: Суспільне

На месте попадания пожар, в окрестных домах выбиты стекла.

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Фото: Суспільне

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что горят два автомобиля. Профильные службы проверяют дома рядом на наличие пострадавших.

"Шахеди" атакували Харків: у місті горіли автомобілі pic.twitter.com/mfE4nS6jNj — up (@up_pravda) March 2, 2024

В 00:34 он сообщил, что на эту минуту пострадавших нет. В нескольких многоэтажках выбиты окна, два автомобиля сгорели дотла, есть повреждения гаражей. Ликвидация последствий продолжается.