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В Одессе из-за ночной атаки российских "Шахедов" уже трое погибших

Алена Ивашкив, Роман ПетренкоСуббота, 2 марта 2024, 11:05
В Одессе из-за ночной атаки российских Шахедов уже трое погибших
фото: ОВА

В ночь на субботу в Одессе из-за атаки россиян "Шахедами" есть трое погибших, ранены гражданские люди и повреждены жилые многоэтажные дома.

Источник: председатель Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, ГСЧС

Детали: По его словам, известно о четырех пострадавших, среди которых один ребенок.

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Дополнено в 2.15: В результате российской дроновой атаки по Одессе уже известно о семи пострадавших гражданских людях, среди них один ребенок. 3-летний малыш получил ссадины ноги, сейчас под наблюдением врачей.

Шесть взрослых, предварительно, в состоянии средней тяжести.

На месте продолжают работу специалисты. Разбираются завалы, под ними могут находиться люди.

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В 2.34 Кипер сообщил, что есть один погибший в результате российской атаки.

Обновлено: Около 11 утра стало известно, что количество жертв российской атаки по Одессе увеличилось до трех человек.

Спасатели достали еще одно тело, пол не называют.

Также спасателям из-под завалов удалось достать мужчину.

В момент попадания вражеского дрона он, предварительно, находился в подвале, он в сознании, сейчас его осматривают медики.

По данным ГСЧС, кроме погибших, предварительно, пострадало 8 человек, из них 1 ребенок, 4 жителей удалось спасти.

Взрывом также повреждено рядом расположенное здание бойлерной, в результате чего без теплоснабжения осталось 11 многоквартирных жилых домов.

Темы: ОдессаОдесская областьвоздушная тревогаШахед
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