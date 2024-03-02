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ISW: Россия испытала ракету "Ярс", чтобы вселить страх в западную аудиторию

Алена ИвашкивСуббота, 2 марта 2024, 03:28
ISW: Россия испытала ракету Ярс, чтобы вселить страх в западную аудиторию
PC-24 Ярс, фото: Википедия

Россия провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24 "Ярс" для того, чтобы вселить страх в западную аудиторию и таким образом ослабить западную поддержку Украины. 

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: 1 марта Министерство обороны России заявило, что российские войска провели успешный учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24 "Ярс".

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Путин во время своего послания к Федеральному собранию 29 февраля также подчеркнул, что Россия обладает оружием, которое может нанести удар по странам Запада.

ISW продолжает оценивать, что Кремль часто использует ядерное бряцание, чтобы вселить страх в западную аудиторию и ослабить поддержку Украины Западом. 

Военные аналитики говорят, что использование Россией ядерного оружия в Украине и за ее пределами маловероятно.

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Справочно:

"Ярс" или РС-24 - это стратегический комплекс, в основе которого идет твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета. Его приняли на вооружение РФ в 2009 году.

Комплекс оснащен разделяющейся головной частью - от 3 до 6 боевых блоков в зависимости от модификации, каждый из них может поражать свою цель.

Скорость полета ракеты якобы - до 14 махов, а ее взрывная мощность эквивалентна миллиону тонн. Пропагандисты заявляют, что ни одна система ПРО не способна ее сбить, а заряд "Ярсу" может полностью уничтожить небольшой город.

Ключевые выводы ISW за 1 марта:

  • Опубликованные детали российско-украинских мирных переговоров, которые состоялись в Стамбуле в апреле 2022 года, свидетельствуют о том, что Россия последовательно стремилась к такому урегулированию своего незаконного вторжения в Украину, при котором Украина была бы неспособна защитить себя от будущих российских нападений - цель, которую Россия продолжает преследовать, призывая к "демилитаризации" Украины.
  • Опубликованные детали проекта договора свидетельствуют о том, что Россия намеревалась использовать его для создания условий для будущих нападений на Украину, а также побудить Запад пойти на уступки в отношении суверенитета Украины.
  • Российские власти предположили, что Кремль, вероятно, принял более широкий набор целей в отношении Украины в ходе войны России против Украины.
  • Президент России Владимир Путин в своей речи к Федеральному собранию 29 февраля, похоже, презрел российскую элиту, теснее связав себя с ветеранским и военным сообществом и получив похвалу от ультранационалистических военных блогеров.
  • Кремлевские чиновники встретились с лидерами пророссийского молдавского автономного региона Гагаузия 1 марта и подчеркнули, что Россия поддерживает Гагаузию против "притеснений" со стороны Молдовы, которые она считает "гнетом".
  • Украина и Нидерланды подписали 10-летнее двустороннее соглашение о безопасности 1 марта.
  • Российские войска осуществили подтвержденные продвижения вблизи Авдеевки и Донецка 1 марта.
  • Российские власти, вероятно, используют ежегодные боевые сборы российских резервистов для поддержки криптомобилизации.

Темы: ISWвойна
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