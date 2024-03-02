Генштаб: за сутки было 82 боестолкновения

За прошедшие сутки произошло 82 боевых столкновения. В целом враг нанес 9 ракетных и 100 авиационных ударов, совершил 161 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ в Facebook

Детали: Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину - задействовали 17 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 14 ударных БпЛА были уничтожены.

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За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Сумской, Харьковской области, Луганской, Донецкой области и Малая Токмачка, Новоданиловка и Роботино в Запорожье.

Под артиллерийским огнем были более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица", на Купянском направлении, враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

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На Лиманском направлении нашими воинами отражено 14 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполовка, Роздоловка Донецкой области и Белогоровка - Луганской.

На Бахмутском направлении силами обороны отражено 8 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Андреевка Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия", на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 24 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы, Новомихайловки и Урожайного Донецкой области, где враг 29 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций. Противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения военной техники, 3 артиллерийских средствах, 3 пунктах управления и 3 складах боеприпасов противника.