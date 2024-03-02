В Санкт-Петербурге из-за охоты на беспилотник ПВО повредила многоэтажку
В ночь на субботу в Санкт-Петербурге прогремел громкий взрыв: ПВО россиян сбила беспилотник.
Источник: российские телеграм-каналы Ateo, Mash
Детали: По информации российских журналистов, в результате работы ПВО повреждена многоэтажка, выбиты окна. Пострадавших нет.
Вероятной целью БПЛА была нефтебаза "Ручьи" на северо-востоке Петербурга - до нее от места падения менее километра.
Дополнено в 8.30: Губернатор Петербурга Александр Беглов в своем телеграм-канале написал, что жертв нет, лишь частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы.
По его словам, "на месте происшествия" в Красногвардейском районе работают чрезвычайники и сотрудники силовых ведомств.
Губернатор не уточнил, какое именно происшествие случилось.