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В Санкт-Петербурге из-за охоты на беспилотник ПВО повредила многоэтажку

Алена ИвашкивСуббота, 2 марта 2024, 07:56
В Санкт-Петербурге из-за охоты на беспилотник ПВО повредила многоэтажку
Дом, поврежден в Санкт-Петербурге, фото: Mash

В ночь на субботу в Санкт-Петербурге прогремел громкий взрыв: ПВО россиян сбила беспилотник.

Источник: российские телеграм-каналы Ateo, Mash

Детали: По информации российских журналистов, в результате работы ПВО повреждена многоэтажка, выбиты окна. Пострадавших нет.

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Вероятной целью БПЛА была нефтебаза "Ручьи" на северо-востоке Петербурга - до нее от места падения менее километра.

Дополнено в 8.30: Губернатор Петербурга Александр Беглов в своем телеграм-канале написал, что жертв нет, лишь частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы.

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По его словам, "на месте происшествия" в Красногвардейском районе работают чрезвычайники и сотрудники силовых ведомств.

Губернатор не уточнил, какое именно происшествие случилось.

Темы: Росcиябеспилотники
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