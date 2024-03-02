Ночью силы ПВО сбили 14 "Шахедов" из 17

В ночь на 2 марта противник атаковал тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-35 с ТОТ Херсонской и Донецкой областей и 17-ю ударными беспилотниками типа Shahed. Силами ПВО сбиты 14 БПЛА и 0 ракет.

Источник: Воздушные силы

Детали: Отмечается, что сбиты 14 "Шахедов" в пределах Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей.

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В результате попаданий и падения обломков в Одесской и Харьковской областях есть погибшие и пострадавшие.

Россияне запускали БПЛА из Приморско-Ахтарска в России и из Балаклавы в оккупированном Крыму.

Также Воздушные силы отчитываются, что 1 марта около 09.00 на восточном направлении уничтожен вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34, который пытался нанести удар по позициям ВСУ управляемыми авиабомбами.