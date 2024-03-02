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Одесса: тело 3-летнего ребенка достали из-под завалов, количество погибших возросло

Роман ПетренкоСуббота, 2 марта 2024, 12:48
Одесса: тело 3-летнего ребенка достали из-под завалов, количество погибших возросло
тело ребенка под завалами, фото: ГСЧС

Россияне убили 3-летнего ребенка в Одессе в результате атаки дронами в ночь на 2 марта, количество погибших возросло до четырех.

Источник: ГСЧС

Детали: Тело трехлетнего ребенка нашли на уровне первого этажа, под завалами. Там же нашли и четвертое тело.

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Всего погибли 4 человека, из них один ребенок, и 8 пострадали. Спасены 5 человек.

По данным ОВА, установили данные уже трех погибших: женщина 1952 года рождения, мужчина 1988 года рождения и малыш 2021 года рождения.

Поисковые работы продолжаются.

ВИДЕО ДНЯ

Дословно: "3-летний ребенок. Убит нелюдями в Одессе.

Это невозможно забыть! Это невозможно простить!".

Темы: ОдессадетиШахед
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