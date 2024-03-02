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В Екатеринбурге произошел взрыв на электроподстанции, которая питает "оборонку"

Роман ПетренкоСуббота, 2 марта 2024, 14:07
В Екатеринбурге произошел взрыв на электроподстанции, которая питает оборонку
скриншот

Ночью 2 марта на электроподстанции "Калининская" в российском Екатеринбурге, от которой питаются три оборонных предприятия, произошел взрыв.

Источник: ТАСС, антитеррористическая областная комиссия, Mash

Детали: Здание обеспечивает энергией три оборонных предприятия: Машиностроительный завод имени Калинина, Турбомоторный и "Уралмаш".

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Пропагандисты заявляют, якобы причиной могло стать короткое замыкание.

Антитеррористическая коммисия тоже заявила это "неисправностью электрооборудования, сопровождавшуюся хлопком".

По информации Mash, сработало самодельное взрывное устройство. Вероятно, детонация произошла по таймеру.

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Сейчас якобы все работает.

Темы: Росcиявзрыв
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