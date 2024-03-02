Минобороны Германии подтвердило перехват разговора офицеров Воздушных сил
Суббота, 2 марта 2024, 17:46
В Министерстве обороны Германии подтвердили перехват внутреннего разговора офицеров Воздушных сил, однако не смогли сказать, были ли внесены изменения в оригинальную версию перед публикацией.
Источник: пресс-секретарь министерства в комментарии Немецкому агентству прессы в Берлине, пишет "Европейская правда" со ссылкой на n-tv
Прямая речь пресс-секретаря Минобороны Германии: "По нашей оценке, был перехвачен разговор в Воздушных силах.
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Сейчас мы не можем с уверенностью сказать, были ли внесены изменения в записанную или письменную версию, которая распространяется в социальных сетях".
Детали: Ранее об этом также сообщила столичная студия канала ARD.
Предыстория:
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