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Минобороны Германии подтвердило перехват разговора офицеров Воздушных сил

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 2 марта 2024, 17:46
Минобороны Германии подтвердило перехват разговора офицеров Воздушных сил
флаг Германии, фото AFP via Getty Images

В Министерстве обороны Германии подтвердили перехват внутреннего разговора офицеров Воздушных сил, однако не смогли сказать, были ли внесены изменения в оригинальную версию перед публикацией.

Источник: пресс-секретарь министерства в комментарии Немецкому агентству прессы в Берлине, пишет "Европейская правда" со ссылкой на n-tv

Прямая речь пресс-секретаря Минобороны Германии: "По нашей оценке, был перехвачен разговор в Воздушных силах.

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Сейчас мы не можем с уверенностью сказать, были ли внесены изменения в записанную или письменную версию, которая распространяется в социальных сетях".

Детали: Ранее об этом также сообщила столичная студия канала ARD.

Предыстория:

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  • Министерство обороны Германии инициировало проверку на предмет того, были ли перехвачены разговоры представителей военно-воздушных сил – которые, по утверждению роспропаганды, обсуждали подрыв Крымского моста ракетами Taurus.
  • В связи со скандалом ряд немецких политиков призвали прояснить ситуацию с возможной прослушкой и шпионажем в рядах Бундесвера.
  • На этой неделе канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз исключил отправку ракет Taurus в Украину, утверждая, что это будет означать, что Германия станет стороной в войне с Россией. Он заявил, что Германия не может дать Украине "оружие с дальностью действия 500 км, которое в случае неправильного использования может достичь цели в Москве".

Темы: Германияракетный ударКрым
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