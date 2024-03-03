В Феодосии прогремели взрывы – соцсети

Во временно оккупированной Феодосии в ночь на 3 марта прогремели взрывы.

Источник: Крымский ветер, местные Телеграм-каналы Феодосии,так называемый "советник главы Крыма" Олег Крючков в Telegram

Детали: Ночью местные паблики сообщили о мощных взрывах во временно оккупированной крымской Феодосии.

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В Телеграмм-каналах говорилось о якобы десятках взрывов и пожаре на крупнейшей в Крыму нефтебазе.

Позже Крымский ветер сообщил, что "в сторону нефтебазы поехали автомобили пожарных и скорой помощи".

Обновлено: Крючков сообщил, что "временно ограничено движение по трассе "Таврида" в керченском направлении". Это, в частности, касается участка в районе Феодосии.

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Прямая речь Крючкова: "Временно ограничено движение автомобилей в районе 89 км автомобильной дороги "Таврида". Объезд этого участка возможен по трем направлениям..."