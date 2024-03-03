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Россияне ударили по 9 громадам Сумщины, сбрасывали ВОГ и мины

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 3 марта 2024, 04:22
Россияне ударили по 9 громадам Сумщины, сбрасывали ВОГ и мины
последствия обстрелов Сумщины, иллюстративное фото ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили 17 обстрелов Сумской области, на громады сбрасывали ВОГ с БпЛА и мины.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Зафиксировано 60 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.

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На Юнаковскую громаду осуществлен сброс ВОГ с БпЛА, 6 взрывов.

По Есманьской общине враг бил из минометов, 3 взрыва. Также произошел сброс ВОГ с БпЛА, 1 взрыв.

В Великописаревской громаде зафиксирован сброс ВОГ с БпЛА, 1 взрыв и минометный обстрел, 4 взрыва.

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На Середино-Будскую громаду россияне сбросили 9 мин.

На Миропольскую громаду осуществлен сброс ВОГ с БпЛА, 3 взрыва.

На Белопольскую громаду враг тоже сбрасывал ВОГ с БпЛА, 5 взрывов, осуществил артобстрел, 3 взрыва.

По Краснопольской громаде враг ударил из артиллерии, 13 взрывов.

По Зноб-Новгородской общине был минометный обстрел, 2 взрыва.

На Хотинскую общину россияне сбросили 10 мин.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
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