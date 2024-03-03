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Россияне запустили авиабомбы по двум областям

Роман ПетренкоВоскресенье, 3 марта 2024, 09:01
Россияне запустили авиабомбы по двум областям
российские каб, фото: риа новости

Воздушные силы утром 3 марта сообщили о российской атаке авиацией в Донецкой области и в Запорожье.

Источник: Воздушные силы

Детали: Зафиксированы пуски управляемых авиационных бомб российской тактической авиацией.

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Ранее военные сообщали об активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях.

Воздушная тревога тем временем объявлена в Кировоградской, Запорожской, Донецкой областях, а также традиционно в Луганской и в Крыму.

Темы: Донецкая областьЗапорожская областьобстрел
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