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Все шесть направлений на границе с Польшей заблокированы - ГПСУ

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 3 марта 2024, 10:32
Все шесть направлений на границе с Польшей заблокированы - ГПСУ
фото: ГПСУ

Госпогранслужба сообщила, что на украинско-польской границе продолжают блокировать все шесть направлений.

Источник: представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, которого цитирует "Европейская правда"

Детали: "Блокирование движения для грузовых средств продолжается польскими фермерами. Это шесть направлений. По состоянию на утро совокупно в очередях на всех этих направлениях на территории Польши в сторону Украины ожидают возможности проезда более 2400 грузовых транспортных средств", – отметил он.

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По его словам, самая большая очередь наблюдается в направлении контрольных пунктов пропуска "Краковец" и "Ягодин", где на последнем КПП пропускают грузовики только в направлении Украины, а за минувшие сутки проехали 70 транспортных средств.

"Напомню, что "Ягодин" – это крупнейшее инфраструктурное направление, где может пересекать границу 1200-1400 грузовиков в обоих направлениях. Зато сейчас пропускаются только грузовые средства, которые следуют в Украину... Ни один грузовик не пересекает границу в сторону Польши, поскольку их не пропускают", – добавил Демченко.

Он указал, что протестующие не блокируют движение для других категорий транспорта, в частности легковых автомобилей и автобусов.

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Напомним: Многочисленные фермерские протесты происходят по всей Польше уже несколько дней подряд. Их участники блокируют дороги, автострады, автомагистрали и пограничные переходы с Украиной.

Фермеры выступают против наплыва украинских товаров, а также против европейской политики, связанной с так называемым "Зеленым курсом" ЕС.

Ранее сообщалось, что украинские водители и польская полиция, которая заблокировала их возле пункта пропуска Корчова на границе, смогли уладить спор с помощью украинских дипломатов.

Читайте также репортаж "Европейской правды" с границы: Как польские власти и протестующие блокируют торговлю с Украиной

Темы: ПольшаграницаПограничная служба
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