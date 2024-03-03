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В феврале РФ имела самые высокие среднесуточные потери военных с начала войны - разведка Британии

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 3 марта 2024, 14:48
В феврале РФ имела самые высокие среднесуточные потери военных с начала войны - разведка Британии
фото: риа новости

Британская разведка утверждает, что с начала войны среднесуточное количество российских потерь (убитых и раненых) в Украине в течение февраля 2024 года было самым высоким с начала войны.

Источник: обзор минобороны Великобритании, "Европейская правда"

Детали: По данным ведомства, в феврале российские оккупационные войска в среднем теряли 983 человека в сутки.

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Как отмечает британская разведка, на сегодня РФ, вероятно, потеряла более 355 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными во время войны в Украине.

В обзоре указывают, что рост среднесуточного показателя потерь почти наверняка отражает приверженность России к массированной войне на истощение.

"Хотя это и дорого стоит с точки зрения человеческих жизней, такой эффект усиливает давление на позиции Украины по всей линии фронта", – добавляет разведка Британии.

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Темы: Росcияпотери в войне
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