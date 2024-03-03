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Россияне ударили по Курахово: 16 раненых, повреждены 15 многоэтажек

Катерина ТищенкоВоскресенье, 3 марта 2024, 16:51
Россияне ударили по Курахово: 16 раненых, повреждены 15 многоэтажек
последствия удара по Курахово, фото из Telegram Вадима Филашкина

В результате удара российских войск по Курахово Донецкой области в воскресенье ранены 16 человек, двое из которых в тяжелом состоянии, повреждены по меньшей мере 15 многоэтажек.

Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram

последствия удара по Курахово, фото из Telegram Вадима Филашкина
последствия удара по Курахово, фото из Telegram Вадима Филашкина

Дословно: "Курахово попало под огонь сегодня в обед – враг попал в самый центр города, повредил не менее 15 многоэтажек. По предварительной информации, россияне использовали управляемую авиабомбу".

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Детали: По состоянию на 16:00 известно о 16 раненых, двое из которых в тяжелом состоянии.

Темы: Донецкая областьвойна
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