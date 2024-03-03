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Турция настаивает на переговорах между Украиной и РФ: Это не означает признание оккупации

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 3 марта 2024, 17:55
Турция настаивает на переговорах между Украиной и РФ: Это не означает признание оккупации
Хакан Фидан, фото dia images via Getty Images

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил за переговоры о прекращении огня в Украине в ближайшее время, отметив, что это не означает признание оккупации украинской территории.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: В пятницу Фидан встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в кулуарах Анталийского дипломатического форума.

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Он рассказал, что обсудил с Лавровым ряд вопросов, в том числе и Украину.

"Что касается Украины, то мы считаем, что обе стороны достигли предела того, что они могут получить войной. Мы считаем, что пришло время начать диалог о прекращении огня", – сказал Фидан.

Глава МИД Турции настаивает, что факт переговоров не означает признание оккупации Россией части украинских территорий.

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По его словам, "вопросы суверенитета и прекращения огня должны обсуждаться отдельно".

"Смерть и ранения более 500 тысяч человек и полное разрушение инфраструктуры целой страны – это не та реальность, с которой мы можем смириться. Это должно как-то остановиться. Чтобы остановить это, должны состояться определенные дискуссии, и все должны привыкнуть к этой мысли", – отметил Фидан.

Что предшествовало: Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжает поддерживать мирное урегулирование полномасштабного российского вторжения в Украину и готова предложить площадку для соответствующих "переговоров".

Смотрите также видеоблог о позиции Турции в российско-украинской войне: Турция – "на двух стульях" в войне с РФ

Темы: Турцияпереговоры
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