Писториус об утечке разговора офицеров ВВС: Гибридная атака с целью дезинформации
Воскресенье, 3 марта 2024, 19:15
Министр обороны Германии Борис Писториус считает скандал с перехватом Россией разговора между офицерами Бундесвера по Украине частью "информационной войны" РФ.
Источник: заявление Писториуса, которое приводит "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau
Прямая речь Писториуса: "Это гибридная атака с целью дезинформации - речь идет о расколе, о подрыве нашего единства. Мы не должны поддаваться на уловки Путина".
Реклама:
Детали: Писториус отметил, что необходимо реагировать спокойно, "но не менее решительно".
Он ожидает информацию о расследовании Службы военной контрразведки (MAD) относительно точных предпосылок инцидента в ближайшие несколько дней. Только после этого можно будет принимать решение о последствиях, в том числе кадровые.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Министерство обороны Германии инициировало проверку на предмет того, были ли перехвачены разговоры представителей военно-воздушных сил – которые, по утверждению роспропаганды, обсуждали подрыв Крымского моста ракетами Taurus.
- Вскоре в Минобороны подтвердили факт перехвата разговора.
- Интернет-конференция высокопоставленных офицеров ВВС, которую, вероятно, подслушали россияне 19 февраля, касалась подготовки 30-минутного брифинга для министра обороны Бориса Писториуса о возможности проведения миссии Taurus в Украине. Офицеры открыто говорят, среди прочего, о том, что американские и британские военнослужащие действуют на территории Украины, и обсуждают возможности подготовки украинского персонала в Германии для миссии Taurus.
- В связи со скандалом ряд немецких политиков призвали прояснить ситуацию с возможной прослушкой и шпионажем в рядах Бундесвера.