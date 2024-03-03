Писториус об утечке разговора офицеров ВВС: Гибридная атака с целью дезинформации

Министр обороны Германии Борис Писториус считает скандал с перехватом Россией разговора между офицерами Бундесвера по Украине частью "информационной войны" РФ.

Источник: заявление Писториуса, которое приводит "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau

Прямая речь Писториуса: "Это гибридная атака с целью дезинформации - речь идет о расколе, о подрыве нашего единства. Мы не должны поддаваться на уловки Путина".

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Детали: Писториус отметил, что необходимо реагировать спокойно, "но не менее решительно".

Он ожидает информацию о расследовании Службы военной контрразведки (MAD) относительно точных предпосылок инцидента в ближайшие несколько дней. Только после этого можно будет принимать решение о последствиях, в том числе кадровые.

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