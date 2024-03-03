Вокруг Марьинки снова больше всего вражеских атак – сводка Генштаба

Больше всего вражеских атак в воскресенье зафиксировано на Новопавловском направлении возле Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки, там россияне 27 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: В течение суток произошло 68 боевых столкновений. В общем враг нанес 5 ракетных и 44 авиационных ударов, совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Лесное, Рожковичи, Дружба, Бобылевка, Кияница Сумской области и Волчанск, Великий Бурлук Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Елино, Бучки Черниговской области; Старая Гута, Середина-Буда, Сосновка, Волковка, Александровка, Новодмитровка Сумской области; Уды, Ветеринарное, Волчанск, Охримовка, Меловое, Тополя Харьковской области.

На Купянском направлении враг 9 раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Надежда, Твердохлебово Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Двуречная, Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

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На Лиманском направлении украинскими воинами отражено 3 атаки противника в районах населенных пунктов Терны и Верхнекаменское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону украинских войск. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Терны, Ямполовка, Торское, Серебрянка, Верхнекаменское Донецкой области.

На Бахмутском направлении силами обороны отражено 4 атаки противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Дружба Донецкой области. Также под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Андреевка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитниками отражено 18 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Покровск, Новобахмутовка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Александрополь, Опытное, Новобахмутовка, Бердичи, Орловка, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где, при поддержке авиации, враг 27 раз пытался прорвать оборону украинских войск. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Курахово, Водяное, Угледар и Урожайное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 20 населенных пунктов, среди них Курахово, Максимильяновка, Елизаветовка, Екатериновка, Водяное, Угледар, Пречистовка Донецкой области.

На Ореховском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Зато противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области, Верхняя Терса и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Малиновка, Гуляйполе, Омельник, Орехов, Новоандреевка, Приморское Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подвергся город Херсон.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника.