Зеленский предостерег США и Европу от проигрыша "Шахедам" или российским истребителям

Президент Владимир Зеленский призвал партнеров жестко реагировать на террористические действия России в Украине и не допустить, чтобы Америка или Европа "проиграли иранским "Шахедам" или российским истребителям".

Источник: вечернее обращение президента

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Прямая речь: "Нужно реагировать на действия России всем лидерам, всем международным организациям. И реагировать жестко. Не хочет Путин никакого мира – он хочет только войны и смерти. Ему все равно, кого убивать. Главная цель – уничтожать. Сначала Украину и украинцев. А потом вас, уважаемые партнеры. Поэтому это вопрос выживания – и не только Украины, – чтобы мир реагировал на российское зло и давил – давил, бил в ответ".

Детали: Зеленский отметил, что только за текущую неделю россияне использовали против Украины почти 400 управляемых авиабомб, более 50 "Шахедов" и более 40 ракет.

"Ни одно государство в Европе не смогло бы в одиночку выдержать такое давление, такое зло. И именно поэтому важно, чтобы мы сейчас все были вместе – каждый, кто ценит жизнь и кто не хочет, чтобы этот террор пришел домой к другим народам", – сказал он.

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Президент подчеркнул, что защитникам удалось только за эту неделю сбить семь российских военных самолетов, а с начала февраля – 15. Он назвал это "правильной динамикой" потерь россиян.

Прямая речь: "Эта война должна стать безнадежной именно для России, именно для террористов. И они должны максимально почувствовать, что есть сила, которая уничтожает тех, кто хочет уничтожать жизнь. Мы способны это обеспечить. Каждый из партнеров знает, что необходимо. Главное – политическая воля, чтобы все реализовать. Чтобы дать именно такой уровень снабжения, который поможет.

Если этого не будет, это станет одной из самых позорных страниц истории – если Америка или Европа проиграют иранским "Шахедам" или российским истребителям. Не стоит поощрять российское зло ни слабостью решений, ни задержками в поставках или нерешительностью".

"Мы ждем поставки, которые жизненно необходимы, ждем, в частности, американского решения. И поддержка действительно нужна".